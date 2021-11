Per acquistare in anticipo i regali di Natale o aggiornare il guardaroba, il Black Friday è l’occasione dell’anno da non perdere.

Da più di una settimana la parola Black Friday è sulla bocca di tutti, e a dirla tutta tra un impegno e l’altro sull’agenda ci siamo scritte anche quali carrelli riempire virtualmente e quali siti monitorare per non perdere l’occasione di acquistare ad un prezzo scontato quel vestito che sogniamo da tanto o quell’accessorio che sappiamo sarà il regalo perfetto per nostra madre. Tra i siti dove trovare occasioni da cogliere al volo non può mancare Amazon che anche quest’anno riesce a sorprenderci con le sue proposte fashion a prezzi super appetibili!

Black Friday Amazon 2021: jeans, maglioni e giacche outdoor

Alle porte dell’inverno, che abbiate fatto già oppure no il cambio di stagione, gli sconti dei must have della stagione fredda su Amazon potrebbero essere lo spunto perfetto per acquistare qualcosa di nuovo, arricchire o aggiornare il vostro guardaroba. All’appello di must have non può che risponde per primo il jeans, tantissimi i modelli in promozione, come quello con gli swarovski a marchio Amazon a 35,49 euro, modello in grigio scuro e a vita alta, ma se cercate qualcosa di più pratico, i leggings jeans Golden Point faranno al caso vostro in diversi modelli disponibili. Da non perdere anche i modelli Levi’s, dai 62 ai 78 euro.

– Che si tratti di un dolcevita, di un lupetto o di una maglione fantasia, stiamo parlando di un capo che non ci basta mai e che in inverno è la soluzione più calda e veloce per quanto le giornate sono particolarmente fredde e uggiose. Per chi desidera qualcosa di originale e attento alle tendenze, sono disponibili a 20 euro i modelli Grace Karin, a tinta unita o in fantasia, per un look chic e romantico.

– Per completare il nostro look, immancabile è una giacca: piumini, trench o cappottini sono i tre modelli tra cui potersi districare in inverno. Super trendy e pronto a fare tanto effetto neve, è il piumino bianco Meraki, avvolgente e trapuntato, un modello pret a porter in promozione a 32,42 euro, elegante e chic invece è il teddy coat in color cammello a 55,37 a marchio Amazon.

Gli accessori in promozione con il Black Friday: scarpe e borse

Non solo abbigliamento, su Amazon si possono trovare ad un prezzo d’occasione anche accessori come le borse, a partire dal modello allegro e vivace firmato Desigual a 48,48 euro, sportivo invece come la tracolla Kipling a 24,75 euro e infine anche chic come la Pinko Love Classic a 153,31 euro nel colore rosso.

– Possiamo completare il nostro look puntando su un paio di stivaletti, anfibio versatile e pret a porter come i neri Bata scontati al prezzo di 56,24 euro, un modello che si indossa con facilità su un pantalone o una minigonna, ma se volete andare oltre il less is more, anche i cuissardes, altro modello di super tendenza quest’anno, li trovate scontati in vera pelle a 112,50 euro.

