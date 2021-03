In attesa di un ritorno ai grandi eventi e alle feste, la sfilata di Dolce e Gabbana sublima il nostro desiderio di socialità con uno show spaziale alla MFW 2021.

Abbiamo voglia di tornare ad indossare abiti luccicanti, non per restare a casa ma per sfoggiarli ad un evento e tra la gente. La sfilata di Dolce e Gabbana senza misure di sobrietà e malinconia, porta alla Milano Fashion Week 2021 una prospettiva di speranza differente da altri brand.

Pur se senza pubblico, da filmare, lasciano che la sfilata resti e doni un incanto pur se nella distanza e nell’attuale impossibilità di poter davvero festeggiare. Questo è lo spirito dei due stilisti, che come Valentino tornano a sfilare a Milano dopo diverso tempo.

Dolce e Gabbana: la sfilata spaziale alla Milano Fashion Week 2021

Se molti sono i brand di alta moda che hanno deciso di accogliere nelle loro collezioni abiti più comfy e puntare meno su outfit da grande occasione, sicuramente Dolce e Gabbana hanno proclamato alla grande il loro pensiero a riguardo: la moda deve continuare a stupire e scintillare.

Così la sfilata del duo si trasforma in una discoteca spaziale, con tanto di robot che regalano serenate alle modelle in passerella. Si gioca su richiami futuristici proprio per aspettare che il futuro torni ad essere il nostro presente, fatto anche di feste, eventi, appuntamenti importanti in cui indossare l’abito dei sogni.

I look realizzati sono 135 e i robot oltre ad animare la passerella sono anche la celebrazione del Made in Italy, dell’eccellenza italiana dell’Istituto Italiano di Tecnologia, che hanno realizzato robot umanoidi multifunzionali.

Dolce e Gabbana: i look dell’autunno/inverno 2021-2022

Dolce e Gabbana sognano e auspicano un inverno 2021-2022 assolutamente multicolor. Le stampe arcobaleno, le righe multicolor e le tie dye che stanno già conquistando questa primavera alle porte, le ritroviamo anche nel prossimo inverno, che punta su abiti spaziali. Viene da sé che l’argento è la nuance regina luminosa dominante su tutte e da indossare senza timore.

In passerella si immagina una tanto desiderata serata di gala, per la quale indossare una lingerie tempestata di perle e da mostrare strategicamente, corpetti in cristallo, parka oversize, top e tute verniciate a spruzzo. Un dress code serale sexy e streetwear all’occorrenza.