In attesa che le temperature si alzino, rubiamo qualche idea look dal guardaroba di Lolita Lobosco, che ci ispira i must have delle tendenze della primavera 2021.

Le indagini di Lolita Lobosco è la nuova fiction Rai che va in onda ogni domenica. Protagonista è Luisa Ranieri, che in occasione della conferenza stampa ci ha già suggerito il blazer come must have di questa stagione primaverile alle porte. Anche la sua Lolita però sfoggia un guardaroba che offre il meglio delle tendenze della primavera 2021.

Look raffinati, decisi e sensuali, che sono un ottimo motivo per iniziare a fare un po’ da parte la tendenza comfy, ed iniziare a ritrovare il piacere di esprimere al massimo la nostra femminilità. E chi se non Lolita può darci qualche dritta!

Tendenze primavera 2021: i must have da copiare a Lolita Lobosco

Lo stile di Lolita Lobosco è deciso e molto femminile: il vicequestore valorizza la sua femminilità indossando sempre i tacchi, e ci mostra come siano proprio loro a rendere sexy anche un look tendenzialmente dal taglio classico.

A lavoro non la vediamo mai indossare una gonna, e in generale Lolita ama indossare soprattutto i pantaloni, che abbina quasi sempre a camicette dai colori delicati come il bianco o in fantasie geometriche.

Un’altra sua passione sono gli spolverini, che nel suo caso diventa nella versione lunga un sostituto riveduto e corretto del trench, preferendo un modello meno squadrato, leggero e dinamico. Perfetto in primavera, soprattutto per chi si muove continuamente in città.

Look primavera 2021: come abbinare camicette e spolverini

Questa primavera quindi viene da sé che camicette, con collo alla coreana o classiche, e spolverino saranno i due must have con cui giocare per creare degli abbinamenti chic, perfetti da indossare a lavoro o per una passeggiata.

E in occasioni speciali, osiamo anche con un look total black, copiando proprio uno degli outfit indossati da Lolita, che riesce a dare ad un capo classico e dal taglio un po’ maschile un’allure femminile anche semplicemente abbinando una bag raffinatissima in pelle nera formato cartella.