Quella del dogo argentino è una razza molto particolare e della quale è importante conoscere ogni particolare, dal carattere alle sue particolarità.

Il dogo argentino è senza alcun dubbio un cane che vale la pena conoscere e sul quale si hanno ancora idee spesso sbagliate. Basti pensare che solo dal 2009 è stato tolto dall’elenco dei cani pericolosi. E questo perché, se allevato nel modo corretto, si rivela invece molto affettuoso e adatto persino alla vita in famiglia. Scopriamo, quindi, tutto quel che c’è da sapere su questa razza così particolare e che deriva a sua volta da più razze mescolatesi insieme negli anni.

Dogo argentino: caratteristiche della razza

Il dogo argentino, noto anche come bulldog argentino è un cane che pur non essendo pericoloso come si pensava fino a qualche anno fa, si rivela un ottimo cane da guardia.

dogo argentino

Di corporatura robusta e muscolosa, vanta un fisico massiccio ed ha un mantello di colore bianco.

Agile e armonico nel modo di muoversi, il cane argentino si rivela anche molto intelligente. Inoltre, sebbene non tutti ne siano a conoscenza, ha un carattere molto affettuoso. Tende inoltre ad affezionarsi alla famiglia con cui vive.

Diffidente verso gli estranei ha un innato istinto di protezione per le persone che ama e che considera di famiglia.

Quanto costa acquistare e mantenere un dogo argentino

Il dogo argentino può costare dai 900 ai 1200 euro. Prezzo che varia a seconda del tipo di pedigree e del numero di vaccinazioni già effettuate.

Alla cifra iniziale andranno poi aggiunte quelle veterinarie e quelle legate al suo mantenimento e all’alimentazione. Quest’ultima dovrà essere molto curata e a base di mangimi secchi di alta qualità a cui aggiungere verdure, riso, carne e pane, inserendo anche alcuni integratori consigliati dal veterinario.

È infatti molto importante occuparsi della salute di questa particolare razza che pur godendo di buona salute ha spesso problemi di dermatite e sebbene solo in rari casi, a causa della crescita particolarmente rapida può andare incontro a torsione dello stomaco o displasia dell’anca. Due problemi che andranno quindi tenuti sempre sotto controllo, sopratutto i primi tempi di vita.

