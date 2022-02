Il Devon Rex è un gatto dalle caratteristiche molto particolari. Conosciamolo meglio scoprendo il suo carattere e tutto quel che lo riguarda.

Il gatto Devon Rex è noto per il suo aspetto davvero particolare. Si tratta infatti di un esemplare che vanta orecchie larghe e lunghe e che ha quindi un aspetto bizzarro e poco usuale. Per questo motivo può piacere o non piacere ma quel che è certo è che non passa mai inosservato.

Ecco quindi, cosa c’è da sapere sui gatti Devon Rex.

Particolarità della razza

La razza Devon Rex ha origini inglesi ma è stata riconosciuta formalmente solo nel 1967. Il nome, com’è facile immaginare, deriva dalla contea di Devon, patria a cui si deve la sua nascita.

devon rex

Andando alle caratteristiche, si tratta di un gatto a pelo corto e che ha anche un muso abbastanza piccolo. Come già detto ha orecchie lunghe e larghe ed occhi molto grandi.

Il tutto gli dona un aspetto davvero simpatico e molto particolare. Tanto che tra gli amanti della razza è estremamente cercato. Andando ai colori, i più comuni sono il nero, il bianco il blu e il tigrato. Di statura medio piccola ha zampe sottili e lunghe. La muscolatura appare invece ben definita.

Quanto al carattere si tratta di un gatto estremamente socievole e che ama ricevere attenzioni e coccole. Va inoltre d’accordo anche con altri animali e ama stare con i bambini. Quando si lega a qualcuno si dimostra inoltre estremamente geloso. Freddoloso per natura, non ama stare da solo, motivo per cui prima di prenderlo con se è importante accertarsi di avere modo di offrirgli la giusta compagnia.

Devon Rex: prezzo e spese per mantenerlo

Per quanto riguarda i costi, il Devon Rex può andare dai 400 ai 1500 euro. Cifra che varia in base alla linea genalogica e al tipo di allevamento dove lo si prende. A questo costo vanno poi sommate le spese veterinarie annuali, quelle per i giochi e per l’alimentazione che dovrà essere molto curata.

A differenza di altri gatti, il Devon Rex non richiede particolari cure per il pelo. Basta infatti spazzolarlo una volta a settimana per mantenerlo sempre sano e lucente. Ciò che conta è non esagerare con l’alimentazione in quanto la razza può andare incontro a problemi gastrointestinali.

