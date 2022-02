Questo studio ha svelato che i cani senza vedere e sentire l’odore del padrone riescono comunque a riconoscerlo, in base al timbro e al tono della sua voce.

Una ricerca dell’Università Loránd Eötvös, in Ungheria, ha svelato che i cani riconoscono il proprietario anche solo ascoltando la sua voce. I ricercatori hanno invitato 28 proprietari con i loro cani a giocare a nascondino. Dietro al padrone, nel nascondiglio, c’erano diversi estranei ma nell’82% dei casi, i cani hanno comunque riconosciuto il loro padrone dalla voce.

Lo studio tra tono, rumorosità e timbro della voce

Come riporta La Stampa: “Per assicurarsi che gli odori non li aiutassero, negli ultimi due round gli studiosi hanno fatto risuonare la voce del proprietario da dove si nascondeva uno sconosciuto: i cani hanno continuato a cercarla, mostrando che non usavano l’olfatto in questo compito. I ricercatori hanno anche esplorato cosa esattamente nelle voci aiutasse i cani a scegliere.“

E ancora:”Le persone – spiega Anna Gábor, autrice principale dello studio – utilizzano principalmente tre proprietà: tono, rumorosità e timbro, per differenziare una persona dall’altra. Se due voci differiscono in una proprietà importante per i cani, decidere dovrebbe essere più facile”. Questa ricerca mette in luce un aspetto molto interessante della percezione dell’animale e del loro legame con il padrone.

