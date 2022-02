E’ vero che i nostri amici a quattro zampe percepiscono solo il bianco e nero? Scopriamo come vedono i cani e sfatiamo alcuni falsi miti.

Come vedono i cani? In molti credono che gli amici a quattro zampe siano in grado di distinguere soltanto il bianco e il nero, ma la realtà è molto diversa. Il loro mondo è a colori, ma non quanto quello degli esseri umani. Scopriamo com’è la visione dei cani e come percepiscono le immagini.

Come vedono i cani?

La vista dei cani è diversa da quella degli esseri umani, non soltanto per quel che riguarda i colori, ma anche per la percezione delle immagini. Iniziamo con un falso mito: è vero che gli amici a quattro zampe hanno una visione del mondo solo in bianco e in nero? No, è solo una leggenda metropolitana. I cani vedono alla perfezione soltanto tre colori: il bianco, il blu e il giallo. Pertanto, Fido è, in un certo senso, un vero e proprio daltonico. Tutti gli altri colori, infatti, sono percepiti in modo completamente diverso rispetto agli umani. Il rosso, ad esempio, è un marrone chiaro, quasi sabbia.

Le differenze tra padrone e animale non sono finite qui. La vista dei cani è meno nitida, quindi più sfocata. Avete presente quando con una fotocamera fate fatica a mettere a fuoco? Bene, quando pensate a come vede un cane, riportate alla mente questo esempio. Gli amici a quattro zampe hanno un campo visivo di 240 gradi, per cui hanno bisogno di una certa distanza, almeno 50 metri, per inquadrare al meglio un oggetto o una persona. A differenza degli esseri umani, però, gli animali riescono a percepire anche il più piccolo movimento o odore. Per questo motivo, riescono a riconoscere il proprietario anche a distanza. Non solo, al buio vedono molto, molto meglio dell’uomo.

Vista del cane: la percezione delle immagini

Dopo aver chiarito come ci vedono i cani, vediamo un’altra curiosità che ha a che fare con la loro vista. Cosa percepiscono quando guardano la televisione? Ad attrarli, è bene sottolinearlo, è soprattutto il suono, specialmente quando sullo schermo scorrono immagini, con annessi rumori, di altri animali. Come già sottolineato, i colori che gli giungono nitidi sono solo il bianco, il blu e il giallo. Inoltre, la loro attenzione nei confronti della tv sarà piena soltanto per una manciata di secondi, trascorsi i quali, generalmente, tornano alle proprie faccende o perdono pian piano interesse.

