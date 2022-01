Giovedì 20 torna Doc 2: ecco le anticipazioni della seconda puntata della fiction di Rai 1 con protagonista Luca Argentero.

I primi due episodi di Doc 2, andati in onda giovedì 13 gennaio, hanno fatto registrare ottimi dati di ascolto, confermando che la fiction con protagonista Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti è una delle più amate dal pubblico di Rai 1. Giovedì 20 gennaio vanno in onda gli episodi 3 e 4 intitolati rispettivamente Sfide e Quello che sei: in totale sono 16 gli episodi della seconda stagioni divisi in 8 puntate (esattamente come nella prima stagione). Vediamo ora cosa aspettarci dalla prossima puntata.

Come capire se non è più innamorato di te: i segnali inequivocabili Scopri di più!

Doc 2: anticipazioni della puntata 2

Nel terzo episodio di Doc 2 di giovedì 20 gennaio 2022, Sfide, l’ospedale è al centro di un’inchiesta riguardo al paziente zero della pandemia di Covid ed emergono nuovi loschi segreti proprio sull’ospedale che mettono a rischio anche il ruolo del nuovo primario.

Luca Argentero

Il dottor Andrea Fanti prova allora a riprendersi il suo vecchio ruolo da primario che aveva prima dell’incidente che gli ha causato la perdita della memoria: per farlo dovrà però superare un esame. In ballo c’è però molto di più rispetto al ruolo da primario: se non lo supererà non potrà più operare e in generale portare avanti la professione medica.

Nel quarto episodio di Doc 2, invece, Quello che sei, il dottor Andrea Fanti è alle prese con il caso di un ragazzo che è una giovane promessa del tennis. Proprio questo caso fa venire un dubbio al personaggio interpretato da Luca Argentero: vale davvero la pena provare e riprendersi il ruolo da primario e lasciare l’attuale lavoro a stretto contatto con i pazienti?

Nel frattempo Enrico convincerà Gabriel a sottoporsi a una visita della nuova psicologa dell’ospedale, Lucia Ferrari, ma all’ultimo il ragazzo non si presenta all’incontro. Infine, Carolina, innamorata di Riccardo, non vede contraccambiati i suoi sentimenti.

Riproduzione riservata © 2022 - DG