Nonostante entrambi i conduttori siano positivi al Covid-19, Quarto Grado andrà avanti questa sera, con una nuova puntata.

Ritorna su Rete 4 il talk show condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, che però sono risultati positivi al Covid-19, ma nonostante tutto il programma non si ferma.

Stasera, 14 gennaio, infatti, Quarto Grado torna in prima serata, con nuovi argomenti e temi da discutere insieme a nuovi ospiti.

Dopo la sosta natalizia, torna l’appuntamento fisso del venerdì sera con il programma di approfondimento sui maggiori casi di cronaca. Il nuovo anno ha portato però anche una spiacevole sorpresa: i conduttori Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero sono infatti risultati positivi al Covid-19.

A comunicarlo è stato lo stesso ufficio stampa di Mediaset tramite un messaggio diffuso sulle pagine social ufficiali della trasmissione.

Nella nota si legge che Nuzzi e Viero “stanno bene e sono al lavoro per l’appuntamento di questa sera”. Non viene però specificato se la coppia sarà in collegamento da casa o se è stata trovata una soluzione alternativa.

In ogni caso, nel corso della puntata di questa sera si parlerà della morte di Liliana Resinovich, avvenuta a Trieste il 14 dicembre 2021. Il cadavere della donna, 63 anni, è stato ritrovato a Trieste lo scorso 5 gennaio, in un bosco non lontano dalla sua abitazione. Il marito Sebastiano Visentin ha accusato l’amico del cuore di Liliana, Claudio Sterpin, che però respinge fermamente questa ipotesi. Durante la serata verranno ascoltate nuove dichiarazioni rilasciate da parenti e conoscenti della coppia, nel tentativo di ricostruire i fatti di quella mattina.

E ancora si parlerà del caso di Roberta Ragusa, scomparsa da San Giuliano Terme (Pisa), nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012. A dieci anni di distanza, dopo la condanna del marito Antonio Logli a 20 anni di carcere per omicidio e occultamento di cadavere, le indagini potrebbero essere riaperte.

Infine, Nuzzi e Viero parleranno del caso della piccola Denise Pipitone.

