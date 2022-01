Novità da questo sabato a Verissimo: Silvia Toffanin dedicherà uno spazio alle storie di C’è Posta per Te.

Lo scorso sabato Maria De Filippi è tornata su Canale 5 con C’è Posta Per Te, con un enorme successo di pubblico. Da domani, Silvia Toffanin a Verissimo dedicherà uno spazio proprio alle storie raccontate nel programma.

Una fantastica combinazione per il pubblico di Canale 5 che, da domani, ogni weekend già dal pomeriggio comincerà a entrare nel mood C’è Posta Per Te, grazie a questo momento dedicato nel salotto della Toffanin all’approfondimento delle storie raccontate da Maria De Filippi.

Una novità succulenta per chi si chiede cosa succede dopo la prima serata di C’è Posta Per Te, cosa fanno poi dopo gli ospiti della puntata e come vanno a finire le loro storie.

Verissimo sarà dietro le quinte del programma di Maria De Filippi, per raccogliere a caldo le reazioni dei protagonisti delle storie più emozionanti. Poi, in studio, Silvia Toffanin li accoglierà per raccontare cosa sia successo dopo la partecipazione al programma. Sabato si parte con la storia di Fernando, Susanna e Giada.

Se volete conoscere gli altri ospiti di questo weekend a Verissimo, ecco tutti quelli che saranno in studio.

