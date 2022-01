Il weekend è sinonimo di Verissimo. Si avvicina il fine settimana e con lui l’appuntamento con Verissimo. Scopriamo le anticipazioni della puntata di sabato 15 gennaio 2022.

Silvia Toffanin torna il 15 e il 16 gennaio 2022 con due nuove puntate di Verissimo su Canale 5 a partire dalle ore 16:30. Tanti ospiti vecchi e nuovi pronti a parlare di sé e mettersi a nudo.

Fonte foto: https://www.instagram.com/verissimotv/?hl=it

Il primo ospite, mai stato a Verissimo, è Andrea Iannone. Pilota motociclistico italiano, classe ’89, ha esordito a 16 anni nella 125. Nel 2013 arriva in MotoGp, correndo per la Ducati, la Suzuki e l’Aprilia. L’anno di svolta è, però, il 2016: ottiene la sua prima vittoria nel Gran Premio d’Austria. Fuori dal mondo dei motori, Andrea Iannone è conosciuto per aver avuto una relazione con Belén Rodriguez e Giulia De Lellis. È finito anche nelle cronache perché squalificato per quattro anni a causa del doping: “Prima di andare a letto ogni sera e quando mi alzo ogni mattina mi sento un motociclista. Le corse mi mancano ma non ci devo pensare sennò impazzisco o mi uccido”.

A Verissimo il 15 gennaio 2022 anche la coppia formata da Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. La coppia è insieme da due anni e ora aspetta un figlio. “È una cosa che mi emoziona tanto, è un momento magico con bebè” scrive parlando della preparazione del borsone per l’ospedale, ora che è entrata nei 9 mesi di gravidanza. Recentemente lei è stata colpita dal Covid insieme alla primogenita Nina. Ma ci ha tenuto a precisare che il suo Paolo ha pensato a tutto in un momento così difficile.

