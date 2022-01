Ecco qual è la location della prova in esterna della puntata in onda giovedì 13 gennaio 2022 di MasterChef 11.

Chi segue MasterChef 11 sa bene che in quasi tutte le puntate c’è la prova in esterna che permette anche di vedere luoghi diversi e conoscere anche tradizioni culinarie differenti. E la prova in esterna non manca nella quinta puntata di giovedì 13 gennaio 2022, in onda a partire dalle ore 21.15 su Sky Uno: in quale parte d’Italia si sono recati giudici e concorrenti del talent show per l’esterna di questa puntata di MasterChef 11? In Trentino Alto Adige.

MasterChef 11: la location dell’esterna del 13 gennaio

Più precisamente la location in esterna della puntata di giovedì 13 gennaio 2022 di MasterChef 11 è stata girata nella Val di Sole, una valle nella provincia di Trento che si trova tra le Dolomiti di Brenta, il gruppo dell’Adamello, la Catena delle Maddalene e il gruppo Orties-Cevedale. Tra le località più famose della Val di Sole ci sono Dimaro e Malé.

MasterChef

La prova in esterna prevede una sfida a squadre tra i vari concorrenti che avrà come protagonista principali dei piatti che si possono cucinare: il fieno.

Vincere la prova in esterna è molto importante per i concorrenti di MasterChef anche perché vuol dire ottenere, almeno per una puntata, la salvezza senza dover rischiare l’eliminazione al Pressure Test.

MasterChef 11: il montepremi

Ricordiamo che, come sempre, il vincitore di MasterChef 11 avrà poi la possibilità di aggiudicarsi il montepremi finale di 100.000 euro in gettoni d’oro oltre che la possibilità di pubblicare un proprio libro di ricette inedite edito da Baldini e Castoldi.

Come sempre, però, per vincere ogni concorrente dovrà riuscire a convincere i vari giudici, che ricordiamo essere anche in questa edizione Bruno Barbieri (l’unico presente sin dalla prima edizione del programma), Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

