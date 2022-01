Negli ultimi anni, con il discorso sull’identità di genere è cambiato molto il modo di rappresentare i personaggi di serie e film. Si fa avanti una proposta per trasformare il personaggio di Zorro in una donna. Ecco i dettagli.

Si parla molto di identità di genere in questi ultimi anni. Il cinema, la letteratura e la televisione hanno preso la palla al balzo per affrontare queste tematiche e stravolgere anche i loro personaggi. Ecco che Zorro, il famoso giustiziere mascherato, tornerà in una serie tv con le sembianze di una donna.

Fonte foto: https://www.facebook.com/The-Mask-of-Zorro-260251455511/

La serie tv, scritta e prodotta da Robert Rodriguez, sarà un reboot del già famoso Zorro. Il personaggio terrà lo stesso nome ma sarà rappresentato da una fuorilegge e giustiziera mascherata. Una donna, appunto. Il suo personaggio verrà dunque rimaneggiato per rispondere alle caratteristiche femminili. L’idea è di Robert e Rebecca Rodriguez, a sorella, ed era già stata proposta due anni prima alla NBC, mai andata in porto. Ora è in fase di sviluppo per The CW. La protagonista sarà una ragazza di origini latinoamericane che cerca vendetta per l’assassinio del padre. Si unirà, per questo, a una banda di fuorilegge e adotterà il nome di Zorro. Al momento nient’altro si sa sulla trama e sul cast.

