Addio a Paramount Network e Spike TV: i due canali (il 27 e il 49 del digitale terrestre) chiudono i battenti.

Paramount Network e Spike TV chiudono i battenti: da domenica 16 gennaio 2022, infatti, le due reti presenti sul digitale terrestre, rispettivamente sui canali 27 e 49, chiudono in maniera definitiva e non torneranno neanche su altre frequenze. Il loro sarà un vero e proprio addio. Sia Paramount Network che Spike TV fanno parte del gruppo ViacomCbs che, attraverso un comunicato, ha annunciato la decisione di dire addio ai due canali che avevano dei palinsesti dedicati al cinema: sono tanti i film che negli anni sono stati trasmessi su queste due reti.

Chiude Paramount Network, resta Paramount +

La chiusura di Paramount non avrà conseguenze sulla piattaforma streaming Paramount + che continuerà a trasmettere i propri contenuti on demand per gli abbonati. E’ lo stesso gruppo ViacomCbs a spiegarlo nel comunicato stampa.

“Anche se Paramount Network e Spike TV non saranno più visibili, grazie al nuovo assetto i nostri contenuti premium, esclusivi e di library continueranno ad essere offerti al pubblico italiano attraverso i nostri canali, in FTA (Super! e VH1) e sulla piattaforma Sky (Mtv, Mtv Music, Comedy Central (e+1), Nickelodeon (e+1), NickJr (e+1) ), sulla nostra nuova piattaforma streaming gratuita Pluto TV e a breve anche attraverso Paramount+, il servizio streaming a pagamento in arrivo quest’anno in Italia” si legge nella nota diffusa da ViacomCbs.

Canali 27 e 49 del digitale terrestre. E ora?

Con la chiusura dal 16 gennaio 2022 di Paramount Network e Spike TV, i canali 27 e 49 del digitale terrestre restano ora libere, che ne sarà dunque di queste due frequenze? Al momento nessun network le ha acquistate ma, secondo le prime indiscrezioni, potrebbe essere acquisite da Mediaset per due nuovi canali.

