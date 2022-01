Domenica in torna anche questa settimana con Mara Venier e tutti i suoi incredibili ospiti: ecco chi intratterrà il pubblico con il prossimo appuntamento.

A pochi giorni dalla messa in onda, sul web circolano già le anticipazioni di Domenica in. Ci sarà come al solito spazio per l’attualità, con approfondimenti sulla variante Omicron. Non mancherà però anche l’intrattenimento con ospiti dal mondo della musica come Albano, a personalità del mondo del cinema e dello spettacolo.

Come capire se non è più innamorato di te: i segnali inequivocabili Scopri di più!

Tutti gli ospiti di Mara Venier

Come riporta TvBlog per la variante Omicron “Mara ha chiamato a parlarne il Sottosegretario al Ministero della Salute ed amico di Domenica in Pierpaolo Sileri, quindi la Professoressa Maria Rita Gismondo dell’Ospedale Sacco di Milano, quindi il cantante Albano Carrisi. In collegamento il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia. In collegamento da Genova il Professor Matteo Bassetti e da Milano il direttore di Libero Alessandro Sallusti.”

Per il mondo del cinema ci sarà come ospite speciale Serena Rossi attualmente impegnata nella riprese della fiction La Sposa. In studio parlerà anche Federica Cappelletti per ricordare il marito Paolo Rossi, per il quale ha scritto il libro Per sempre noi due. A ricordare l’amante del calcio ci saranno anche Marino Baroletti e il compagno di squadra Antonio Cabrini.

Come riporta TvBlog, la puntata si conclude con “l’imperdibile appuntamento con il talk “Tutti pazzi per Sanremo” dedicato alla marcia di avvicinamento al prossimo Festival di Sanremo. Protagonisti di questo appuntamento televisivo saranno Alba Parietti, l’ex signorina buonasera Gabriella Farinon, quindi l’enciclopedia umana sull’argomento Marino Bartoletti. Sempre in questo spazio, ma per cantare le canzoni del Festival saranno in studio Albano, Bobby Solo e Fausto Leali. “

Riproduzione riservata © 2022 - DG