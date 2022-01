La prima puntata che segna il ritorno di Doc: nelle tue mani 2, ha totalizzato circa 7 milioni di ascolti, sbanca l’Auditel con un successo clamoroso.

La fiction Doc: nelle tue mani 2 ha soppiantato tutte le altre trasmissioni, totalizzando il 30% di share in base ai dati Auditel. Un successo enorme per Luca Argentero e i suoi medici che sono stati guardati da milioni e milioni di telespettatori. La seconda stagione della serie è improntata sul Covid-19 e forse questo taglio d’attualità ha contribuito a questo risultato.

Successone per la prima puntata di Doc: nelle tue mani 2

Come riporta Fan Page: “La seconda stagione di Doc – Nelle tue mani è stata vista da 7.054.000 spettatori pari al 30.4% di share. La fiction è riuscita a battere la concorrenza della partita di calcio, valida per l’accesso al prossimo turno di Coppa Italia, tra Milan e Genoa (finita 3-1 per i rossoneri), in onda su Canale 5: a vedere il match di calcio, 3.143.000 spettatori pari al 13.3% di share.“

Un successo davvero clamoroso per nuova fiction che ha soppiantato persino Harry Potter e la Pietra Filosofale su Italia 1 che è stato visto da 1.311.000 spettatori per il 6.7% di share. Segue poi, Il Tabaccaio di Vienna con il 4.4% di share.

