Ecco alcune indiscrezioni su quello che vedremo in questa puntata di Uomini e Donne: Gemma frequenterà Stefano? Intanto, per Luca scendono le nuove ragazze.

Uomini e Donne torna a emozionare il pubblico di Canale 5, con un’altra imperdibile puntata. Gemma Galgani si troverà di nuovo a cercare l’amore e potrebbe frequentare Stefano, il cavaliere romano venuto per lei. Luca intanto inizia il suo percorso con le nuove ragazze che scenderanno per lui.

Cosa succederà a Uomini e Donne nella puntata di oggi

Secondo le anticipazioni che circolano sul web, oggi si tornerà a parlare di Gemma Galgani. Dopo la delusione di Leonardo che la frequentava solo per visibilità, la dama torinese ha pensato di dare una possibilità a Stefano. Inizialmente, Gemma non lo voleva conoscere per non far arrabbiare Leonardo che aveva mostrato disappunto nel caso in cui la dama accettasse il corteggiamento del suo “rivale”.

Dopo aver smascherato Leonardo, la dama ci ha ripensato ma in studio si pensa che alla torinese non interessi il signore di Fregene. Tina Cipollari interviene criticandola e attaccandola proprio per questa ragione e le due iniziano a litigare. Che decisione prenderà Gemma? Intanto, per Luca scenderanno le nuove corteggiatrici e il tronista romano potrà cominciare a prendere familiarità con loro.

