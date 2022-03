Giovedì 17 marzo torna Doc 2: ecco le anticipazioni dell’ottava e ultima puntata della fiction di Rai 1 con protagonista Luca Argentero.

Anche Doc 2 sta per arrivare alla conclusione. Quella andata in onda su Rai 1 giovedì 10 marzo è stata infatti la penultima puntata, ne consegue che quella in programma giovedì 17 marzo (l’ottava) sarà quella chiuderà la seconda stagione della seguitissima e amatissima fiction con protagonista Luca Argentero. I titoli degli episodi dell’ultima puntata sono Stigma e Mutazioni: vediamo ora cosa dobbiamo aspettarci da questi due episodi e ricordiamo che per chi volesse recuperare tutte le puntate della fiction, c’è la possibilità di rivederle su RaiPlay.

Doc 2: anticipazioni della puntata 8

Il sogno del dottor Andrea Fanti è quello di riuscire a riavere il posto da primario che ricopriva prima del grave incidente che gli ha perdere la memoria. Ma la strada è ancora in solita, come si vede nel primo dei due episodi di Doc 2, dal titolo Stigma, in onda giovedì 17 marzo su Rai 1.

Luca Argentero

Il protagonista, interpretato da Luca Argentero, deve prima fare una difficile confessione ai colleghi dell’ospedale. Nel frattempo Caruso continua a indagare sull’operato di Agnese. In ospedale intanto arriva un giovane militare in condizioni di salute molto gravi ma non sarà facile capire cosa abbia realmente.

Il secondo episodio in onda nell’ultima puntata di Doc 2 ha invece come titolo Mutazioni. Un batterio ha contagiato l’intero reparto e tutti i medici dell’ospedale sono obbligato a una quarantena forzate per cercare di fermare la catena del contagio.

Un’idea per vincere la battaglia con il batterio ce l’ha Andrea Fanti anche se è rischiosa: se la sua intuizione dovesse però rivelarsi azzeccata, la strada per tornare finalmente a essere primario dell’ospedale potrebbe finalmente mettersi in discesa dopo tanti ostacoli.

