Dopo il passaggio al nuovo digitale terrestre alcuni canali non si vedono più sulle vostre TV? Ecco come risolvere il problema.

Avete risintonizzato tutti i canali della vostra TV o del decoder ma da quando l’8 marzo 2022 si è passati al nuovo digitale terrestri alcuni di questi non si vedono? E’ capitato a diverse persone, soprattutto con i canali delle TV locali che hanno una numerazione che va dal 10 al 19. Il problema, seppur fastidioso, è comunque facilmente risolvibile: vediamo ora come fare e rivedere i canali delle TV locali sul nostro televisore. Basta seguire alcune semplici istruzioni.

Canali TV locali non si vedono: come fare

I principali problemi sono stati riscontrati in Lombardia e in Piemonte, il motivo è che il refarming delle frequenze in alcune aree. A riscontrare il problema sono stati più che altri coloro che vivono in condomini molto grandi con impianti canalizzati.

Telecomando e schermo TV

Se il problema è di tutti i condomini del palazzo, per risolvere il problema non resta che chiamare un antennista che venga a intervenire direttamente sull’antenna del palazzo. Se invece a non vedere alcuni canali sono solamente alcune persone, potrebbe allora essere sufficiente effettuare nuovamente la risintonizzazione dei canali per risolvere definitivamente il problema.

Come sintonizzare i canali TV

Sintonizzare i canali TV è davvero molto semplice: per prima cosa bisogna accedere alle impostazioni tramite il tasto “Home” o “Menù” sul telecomando, andate poi su “Canali” e successivamente “sintonizzazione canali” o semplicemente “sintonizzazione” (la voce può cambiare in base alla marca del televisore).

A questo punto potete scegliere se effettuare la sintonizzazione automatica o quella manuale (la prima è molto più semplice e soprattuto più veloce), una volta dato l’ok con il telecomando non vi resta che attendere che vengano trovati tutti i canali e cliccare sul tasto “salva”.

