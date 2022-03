Nel 2011 usciva nelle librerie Il caso Collini, romanzo di Ferdinand von Schirach da cui, nel 2019, è stata tratto l’omonimo dilm diretto da Marco Kreuuzpaintner che ha tra i protagonisti principali anche Franco Nero. La trama del film ruota intorno a un caso di omicidio commesso da un italiano nei confronti di un anziano imprenditore tedesco. Indagando sul momento che ha portato il protagonista ha commettere l’assassinio, l’avvocato Caspar Leinen si ritroverà a indagare su eventi accaduto nel corso della seconda guerra mondiale.

Quella raccontata ne Il caso Collini non è una storia realmente accaduta. O almeno non lo è completamente. Lo scrittore Ferdinand Von Schirach ha infatti raccontato di essersi ispirato a fatti inerenti alla sua famiglia quando ha deciso di scrivere il romanzo.

Suo nonno, Baldur von Schirach, era a capo della gioventù hitleriana e fu condannato a 20 anni di carcere per crimini contro l’umanità al processo di Norimberga. Avevo 12 anni. “Nel nostro libro di storia c’era una sua foto: “Baldur von Schirach, leader della gioventù Hitleriana”. Riesco ancora a vederla” ha raccontato lo scrittore a Del Spiegel.

Nei suoi romanzi Ferdinand Von Schirach, che ha svolto per molti anni la professione di avvocato, ha spesso riscritto casi che aveva davvero dovuto affrontare, con Il caso Collini ha invece voluto rievocare la storia del nonno.

Ne Il caso Collini l’avvocato Caspar Leinen è interpretato da Elyas M’Barek mentre Franco Nero vesti i panni di Fabrizio Collini, l’autore dell’omocidio. Nel cast del film troviamo poi anche Heiner Lauterbach, Alexandra Maria Lara, Manfred Zapata, Rainer Bock e Stefano Cassetti.

