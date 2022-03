La showgirl è pronta a tornare in un nuovo programma targato Mediaset, che nasce dalla società di produzione di Maria De Filippi.

Simona Ventura è pronta a tornare in Mediaset, grazie alla sua collega e amica Maria De Filippi che le ha proposto un nuovo programma da condurre.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

La Ventura, infatti, sarà alla conduzione di Ultima Fermata, il nuovo programma firmato Fascino PGT, ovvero la casa di produzione della De Filippi, che andrà in onda a fine mese su Canale 5. A dare conferma della notizia è proprio la Simona nazionale, che su Twitter dà il grande annuncio: “Con mia grande gioia ‘accetto l’invito’”

Simona Ventura ringrazia tutti, ma non dimentica i suoi progetti alla Rai: “Grazie alla Rai per avermi concesso questo ‘prestito‘, a Mediaset per la fiducia e alla famiglia di Citofonare Rai2 (con la mia meravigliosa Paola Perego) con cui continuerò il progetto della domenica su Rai2. Grazie Lucio Presta per l’appoggio sempre tanto tanto importante.”

Com’è tipico dei programmi targati Fascino, Ultima Fermata si concentrerà sempre sull’amore: Simona Ventura racconterà storie di coppie in crisi che sono arrivate alla loro ultima fermata e li metterà davanti a un bivio, lasciarsi o tornare insieme?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG