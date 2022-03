Ecco alcune indiscrezioni sulla puntata di oggi a Uomini e Donne: in studio potrebbe tornare Federica ma Matteo avrà una reazione inaspettata, intanto Ida e Alessandro discuteranno di nuovo?

Uomini e Donne torna con i suoi protagonisti e un altro imperdibile appuntamento, condotto da Maria De Filippi. In base alle anticipazioni, protagonista di oggi dovrebbe essere Matteo Ranieri che spiazzerà il pubblico da casa con una probabile eliminazione di Federica. Al centro studio dovrebbero anche tornare Ida e Alessandro per fare il punto della situazione.

Cosa succederà oggi a Uomini e Donne?

Secondo le indiscrezioni, nella puntata di oggi Matteo farà una scelta che spiazzerà tutti. Federica dovrebbe tornare in studio dopo dei giorni di malattia a casa, ma il tronista non avrà la reazione che ci si potrebbe aspettare. Eliminazione in vista per la corteggiatrice napoletana?

Intanto per il trono over, dovrebbero raccontarsi Ida Platano e Alessandro. I due si sono dati l’esclusiva e il cavaliere ha rifiutato una donna venuta a conoscerlo in trasmissione. Nonostante questo, la Platano ha molti dubbi e continua a non fidarsi ciecamente di Alessandro. I due si stanno continuando a frequentare che nasca finalmente l’amore? Dovrebbe anche sedersi al centro studio Gemma Galgani che si improvvisa a massaggiatrice di Franco, un signore che interessa molto alla dama torinese. Il cavaliere è, infatti, tornato libero e non frequenta nessuna per il momento, darà una possibilità a Gemma?

