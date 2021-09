Ecco le serie TV e i film in uscita su Disney + ad ottobre 2021: come sempre non mancano le tante novità, tra le più attese c’è Black Widow.

Il catalogo di Disney +, così come quello di tutte le altre più importanti piattaforme streaming, di mese in mese si aggiorna con tante novità che riguardano sia il cinema che le serie TV. Tra quelle più attese di ottobre 2021 c’è sicuramente il film del Marvel Cinematic Universe ‘Black Widow’ (con protagonista Scarlett Johansson). In realtà la pellicola aveva debuttato sulla piattaforma on demand lo scorso venerdì 9 luglio ma la sua visione era riservata agli utenti che aveva l’accesso Vip, a partire da lunedì 6 ottobre, invece, tutti gli abbonati alla piattaforma streaming potranno vedere il film.

Disney +: le serie TV in uscita a ottobre 2021

Ecco l’elenco completo delle serie TV in arrivo su Disney + nel mese di ottobre del 2021, compresi quelle che sono disponibili sul catalogo Star:

Lunedì 6 ottobre

War of the worlds

Better Things Tyrant (Stagioni 1, 2 e 3

Spidey e i suoi fantastici amici (serie animata)

Lunedì 13 ottobre

Reservation Dogs

The D’Amelio Show

Criminal Mines (stagione 15)

Just Beyond

The chicken squad (serie animata)

Lunedì 20 ottobre

American Horror Story: Double Feature

Deep state (stagioni 1 e 2)

Underworld, Inc

I segreti di Sulphur Springs

Lunedì 27 ottobre

White Collar (stagioni dalla 1 alla 6)

Mr. Inbetween

Disney +: i film in uscita a ottobre 2021

Ecco l’elenco completo dei film in arrivo su Disney + nel mese di ottobre del 2021, compresi quelle che sono disponibili sul catalogo Star:

Venerdì 1 ottobre

LEGO Star Wars: racconti spaventosi (film d’animazione)

Lunedì 6 ottobre

Black Widow

Mercoledì 8 ottobre

Muppets Haunted Mansion: La casa stregata

Mercoledì 15 ottobre

Una voce per gridare

Mercoledì 22 ottobre

Descendants – Il matrimonio reale (film d’animazione)

Mercoledì 29 ottobre

Books of Blood, Wendy, The Empty Man

Disney +: i documentari in uscita a ottobre 2021

Ecco l’elenco completo dei documentari in arrivo su Disney + nel mese di ottobre del 2021, compresi quelle che sono disponibili sul catalogo Star:

Lunedì 6 ottobre

Europa: le meraviglie dall’alto

La via per le stelle

