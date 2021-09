“Chi l’ha visto?”, ecco tutti i casi della serata.

Questa sera andrà in onda su Rai 3 una nuova puntata di “Chi l’ha visto?“, condotta da Federica Sciarelli: si parlerà della bruttissima vicenda che ha coinvolto Laura Ziliani, con la narrazione di cosa avrebbero fatto alla vigilessa le figlie Paola e Silvia insieme a Mirto pur di avere subito l’eredità, con i tre che non avrebbero nemmeno risposto al giudice nell’interrogatorio di garanzia, secondo quanto riportato da 361magazine.com. In seguito si indagherà sulla misteriosa morte di Giacomo Sartori, poiché si deve ancora comprendere cosa sia successo dopo che gli hanno rubato lo zaino. Successivamente ci saranno ulteriori news sul caso Samam Abbas: al momento sono alla ricerca dei genitori in Pakistan, mentre il cadavere della ragazza non si riesce a trovare.

Dopo l’arresto dello zio Danish, i carabineri di Reggio Emilia sono a Parigi per collaborare con la polizia locale sulle indagini del cugino Nomanulhaq Nomanulhaq, mentre quest’oggi è prevista l’udienza per lo zio. Ovviamente ci saranno anche gli appelli, le richieste di aiuto e e le segnalazioni di persone in difficoltà. Tra i nuovi casi di scomparsa che vedremo stasera c’è quello di Emanuel, sparito dal 27 luglio, oltre al caso di Manuel Teverini, del quale ancora si riesce a trovare il corpo, per concludere si discuterà anche della scomparsa del signor Angelo.