Quando, nel 2020, Sky ha acquisito i diritti per realizzare e trasmettere le nuove edizioni di Pechino Express, che ora si chiama Pekin Express, probabilmente non ci si immaginava che si sarebbe dovuto attendere così tanto prima di poter vedere il programma. La pandemia ha invece allungato i tempi, ma non ha fermato il viaggio delle 10 coppie in gara, condotte sapientemente da Costantino Della Gherardesca, ancora al timone dello show. Ma ecco quando inizia, i nomi dei concorrenti e le location in cui si troveranno.

Pekin Express 2022: le date

La nuova edizione del rinnovato Pekin Express prenderà il via in tv solamente nell’aprile 2022; non ci sono date certe per la messa in onda del primo episodio. Invece per quanto riguarda l’inizio del viaggio delle 10 coppie di concorrenti, è stato reso noto dagli account social del programma che hanno iniziato il loro viaggio nel settembre 2021.

Pechino Express 2022: il cast ufficiale

Ecco di seguito le 10 squadre, composte come sempre da due membri ciascuno:

Alex Schwarzer e Bruno Fabbri – Gli Atletici

Ciro Ferrara e Giovambattista Ferrara – Padre e figlio

Barbascura X e Andrea Boscherini – Gli scienziati

Rita Rusic e Cristiano Di Luzio – I fidanzatini

Anna Ciati e Giulia Paglianiti – Le TikToker

Victoria Cabello e Paride Vitale – I pazzeschi

Fru e Aurora Leone – Gli sciacalli

Nikita Pelizon e Helena Prestes – Italia-Brasile

Bugo e Cristian Dondi – Gli indipendenti

Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni – Mamma e figlia

Pechino Express 2022: le location e il percorso

L’idea dei produttori è stata quella di ambientare la prima edizione di Pekin Express su Sky in Medio Oriente, tra la Giordania e Israele. Oltre al Covid, a preoccupare i produttori sono state le questione geopolitiche, con il conflitto tra israeliani e palestinesi che è tornato a riaccendersi.

Infatti poi la location di Israele è stata annullata, per poi virare su paesi come Uzbekistan, Turchia e Emirati Arabi Uniti. Tra i luoghi che le coppie andranno a visitare ci saranno quelli dell’antica rotta dei Sultani, quella percorsa da Marco Polo e di altri grandi della storia del mondo. Il punto di partenza sarà la Turchia, in particolare la Cappadocia, per poi passare da Samarcanda, Petra e Istanbul, per poi arrivare alla fine nella città di Dubai. Ovviamente per arrivarci i concorrenti possono usare qualsiasi mezzo di trasporto.

Pekin Express 2022: il conduttore

Non ci sono mai stati dubbi sul conduttore di Pekin Express: la volontà di Sky sembra infatti essere sempre stata quella di confermare Costantino Della Gherardesca alla guida del programma. Il presentatore è dal 2013 il volto di Pechino Express su Rai 2, l’unica edizione che non ha condotto è stata la prima, quando aveva invece partecipato come concorrente in coppia con il nipote Barù (fu Emanuele Filiberto di Savoia quella volta a presentare il reality show).

