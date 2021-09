Dopo aver appassionati molti amanti dei videogiochi, The Last of Us arriva sul piccolo schermo: ecco quello che c’è da sapere sulla serie TV.

A coloro che sono appassionati di videogiochi il nome The Last of Us non risulta certo nuovo: è infatti un videogame molto amato, disponibile su PlayStation, che ha vinto numerosi premi internazionali. HBO, il network televisivo americano che ha realizzato successi come Game of Thrones, ha deciso di realizzare una serie TV proprio ispirata al videogame. Dalla trama al cast, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere proprio sulla serie TV The Last of Us.

The Last of Us: la trama della serie TV

I protagonisti di The Last of Us sono Joel e Ellie, due dei sopravvissuti a una terribile infezione mortale causata dal fungo Cordyceps che he dimezzato gli abitanti della Terra trasformando i suoi abitanti in una sorta di funghi. Il videogioco, e di conseguenza la serie TV, è ambientata in un universo post-apocalittico in cui la società e le città non sono più come le conosciamo noi.

Fonte foto: https://www.instagram.com/pascalispunk/

Ellie è l’unico essere umano risultato essere immune al fungo e le speranze di sopravvivenza del genere umano, attraverso un vaccino, dipendono esclusivamente da lei: la ragazza, insieme a Joel, dovrà affrontare un lungo e complicato viaggio per gli Stati Uniti con un obiettivo di primaria importanza: sopravvivere.

The Last of Us: il cast della serie TV

A interpretare il ruolo di Ellie è Bella Ramsey, attrice nota per aver interpretato il ruolo della giovane ma agguerrita Lady Lyanna Mormont nella serie TV Il Trono di Spade.

Ben più celebre il protagonista maschile di The Last of Us, ovvero Joel: a impersonare questo personaggio è Pedro Pascal, attore protagonista di serie TV come Narcos e Tha Mandalorian ma che ha lavorato anche in film come The Great Wall e Wonder Woman 1984.

Fonte foto: https://www.instagram.com/pascalispunk/