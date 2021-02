Diletta Leotta ha ricevuto la proposta di matrimonio da parte di Can Yaman? Sui cieli di Roma è apparso un aereo con uno strano striscione.

Diletta Leotta e Can Yaman sono una coppia. Questo, ormai, lo sappiamo da qualche giorno. Dopo la paparazzata del settimanale Chi, infatti, i due sono usciti allo scoperto. La conduttrice sportiva e l’attore turco hanno pubblicato sui rispettivi profili social la prima foto di coppia e hanno riscosso molti like.

Adesso, però, arriva la proposta di matrimonio. O meglio, si pensa che possa essere una dedica d’amore di Can nei confronti di Diletta. Un elicottero con uno strano striscione ha sorvolato i cieli di Roma. “Diletta mi vuoi sposare?”, recita il messaggio.

Diletta Leotta e Can Yaman: la proposta di matrimonio

Can Yaman e Diletta Leotta sono una coppia da pochissimo, eppure potrebbero presto arrivare all’altare. Almeno, questo è quello che sembra guardando i cieli di Roma. Nelle ultime ore, un elicottero con uno strano striscione ha sorvolato la Capitale e il mittente di questo messaggio volante sembra proprio l’attore di Daydreamer Le ali del sogno.

“Diletta mi vuoi sposare? Ti amo, Can”, si legge. Considerando che i due piccioncini sono usciti allo scoperto, tutti hanno pensato che si tratta proprio di una sorpresa che Yaman ha voluto fare alla Leotta.

Al momento, né l’attore turco e né tantomeno la conduttrice sportiva hanno commentato la proposta di matrimonio. Ecco il video dell’elicottero che sorvola la Capitale:

Il gossip esplode in un lampo

Il video con lo striscione non ha fatto solo il giro di Roma, ma ha acceso il gossip in un lampo, diventando virale sui social. Considerando che Diletta e Can sono una coppia da poco, sembra improbabile che abbiano già scelto di sposarsi.

Ad essere onesti, lo striscione sembra più uno scherzo che qualcuno ha voluto fare ai due piccioncini. E’ bene sottolineare, però, che qualche beninformato sostiene che Yaman e la Leotta, proprio mentre l’elicottero sorvolava la Capitale, fossero a pranzo presso il ristorante situato in cima al cosiddetto fungo dell’Eur. In effetti, da una simile posizione, la proposta di matrimonio si legge alla perfezione.

