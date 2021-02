Kit Harington e Rose Leslie, il cui amore è sbocciato sul set di Game of Thrones, sono diventati genitori del loro primo figlio.

Dopo le nozze nel 2018 Kit Harington e Rose Leslie hanno coronato il loro amore con l’arrivo del primo figlio, che sarebbe nato nelle scorse settimane (a quanto riporta Fanpage). La coppia non ha annunciato la nascita del bebè ma a ottobre l’attrice aveva svelato di essere incinta in un’intervista a Make Magazine, dove aveva affermato: “Sono così eccitata dalla gravidanza, non vedo l’ora di conoscere il nuovo membro della nostra famiglia”. La coppia avrebbe avuto un maschietto ed è stata paparazzata da E! per le strade di Londra proprio con il piccolo appena nato.

Kit Harington e Rose Leslie: nato il primo figlio

Complice l’emergenza Coronavirus Kit Harington e Rose Leslie non sono venuti meno alla loro proverbiale riservatezza, e la gravidanza dell’attrice è stata vissuta con il massimo riserbo da parte di entrambi. E! ha paparazzato la coppia per le vie di Londra con il piccolo appena nato nel marsupio, in braccio alla madre, durante una semplice passeggiata. Al momento non sono circolate conferme riguardo al nome o la data di nascita del bambino, che sarebbe nato solo alcune settimane fa.

La gravidanza era stata ufficializzata dalla stessa Rose Leslie a ottobre, dove si era detta entusiasta per l’arrivo del suo primo figlio.

L’amore sbocciato sul set

Harington e l’attrice si sono conosciuti sul set di Game of Thrones, dove rispettivamente ricoprivano i ruoli di Jon Snow e Ygritte. La coppia è convolata a nozze il 23 giugno 2018 in Scozia, nella tenuta di famiglia dell’attrice.

A GQ lo stesso attore aveva confessato di essersi innamorato dell’attrice durante le riprese della fortunata serie che lo ha lanciato al successo internazionale: “Se io e Rose avremo dei figli, lo sapranno. Potranno vedere come i loro genitori si sono conosciuti. Il che è veramente un pensiero meraviglioso, davvero. Ringrazio lo show per tutto. Ma più di ogni altra cosa, lo ringrazio per avermi fatto conoscere lei”, aveva dichiarato.