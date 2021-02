Dopo le sue pesanti dichiarazioni e la querela da parte di Laura Pausini e suo marito, Paolo Carta, Alda D’Eusanio ha pubblicato una lettera di scuse indirizzata alla cantante.

Una volta squalificata dal GF Vip per le sue dichiarazioni su Laura Pausini e Paolo Carta (che le è costata una querela da parte dei due diretti interessati) Alda D’Eusanio ha pubblicato una lettera di scuse via social indirizzata proprio alla famosa cantante:

“Cara Laura, non so se questo sia il tuo telefono ma non posso far trascorrere un altro minuto senza chiederti scusa. Scusa per averti recato un dolore, scusa per aver creato tensione, scusa per aver offeso tuo marito. (…) Sono contenta di sapere che la vostra è una coppia innamorata e serena. E che la vostra famiglia vive nell’affetto”, ha scritto la conduttrice nel suo post condiviso via social.

Alda D’Eusanio e Laura Pausini: le scuse

Dopo il silenzio in cui si è chiusa per giorni a seguito della sua clamorosa espulsione dal Grande Fratello Vip, Alda D’Eusanio ha deciso di rompere la riservatezza pubblicando una lettera indirizzata a Laura Pausini. La cantante aveva fatto sapere tramite i suoi legati che avrebbe sporto denuncia contro la conduttrice per quanto da lei affermato al GF Vip (dove aveva insinuato che il marito della cantante, Paolo Carta, la picchiasse).

Alda D’Eusanio

“Le ho scritto privatamente per cercare di rispettare quel dolore. E adesso lo rendo noto perché credo che le mie scuse debbano essere pubbliche, così come pubblica è stata la mia frase infelice, inopportuna e gratuitamente dannosa. Laura e Paolo, vi chiedo pubblicamente scusa”, ha scritto Alda D’Eusanio nel suo post, che al momento non ha ricevuto risposte da parte di Laura Pausini.

L’opinione di Alfonso Signorini

Nei giorni scorsi Alda D’Eusanio è sparita dai radar del GF Vip e dei social, e il conduttore del reality show Alfonso Signorini l’ha definita una “scheggia impazzita” per le affermazioni (non ultima quella su Laura Pausini) da lei pronunciate durante la permanenza nella casa di Cinecittà:

“Quando ho sentito Alda mi sono agghiacciato, ho capito che era una scheggia impazzita e ho voluto l’espulsione immediata. Mi è dispiaciuto. Le scuse alla Pausini? Se l’avesse detto nel mio serale sarei stato responsabile, deve chiedere scusa la D’Eusanio. Ma mi dispiace per Laura e la chiamerò”, aveva dichiarato a La Repubblica il conduttore.