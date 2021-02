Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli saranno presto genitori: durante l’estate 2021 nascerà il 13esimo nipotino di Silvio Berlusconi.

La famiglia Berlusconi si allarga: Luigi Berlusconi, ultimogenito dell’ex premier, aspetta un figlio dalla neosposa Federica Fumagalli, a cui è legato da circa 10 anni. La notizia è stata confermata da Chi, ma al momento non vi sono ulteriori dettagli sul bebè in arrivo (che, stando al settimanale, dovrebbe nascere durante l’estate).

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli presto genitori

Il figlio più piccolo di Silvio Berlusconi e Veronica Lario, Luigi Berlusconi, diventerà per la prima volta padre durante l’estate 2021. Lui e Federica Fumagalli sono convolati a nozze lo scorso 7 ottobre a Milano, ed entrambi hanno sempre preferito mantenere la massima riservatezza sulla propria vita privata.

Luigi Berlusconi

La cerimonia si era svolta alla presenza di pochi amici intimi e i familiari a causa delle restrizioni dovute all’emergenza Coronavirus (e il padre dello sposo, Silvio Berlusconi, non ha potuto presenziare all’attesa cerimonia perché, proprio durante quelle settimane, era risultato positivo al Covid). Al momento Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli non hanno rilasciato dichiarazioni in merito all’arrivo del loro primo figlio.

Il matrimonio della coppia

Federica Fumagalli e il figlio dell’ex premier si sono sposati alla basilica di Sant’Ambrogio a Milano, difronte ad alcuni amici e ai familiari più intimi. La cerimonia, blindatissima, è giunta dopo 9 anni d’amore per la coppia, che si era conosciuta durante gli studi alla Bocconi. I due non hanno rilasciato dichiarazioni dopo che Chi ha annunciato l’arrivo del loro primo figlio, ma senza dubbio si tratta di un importante coronamento per la loro storia d’amore.

L’attesa proposta di nozze sarebbe giunta, secondo il settimanale di Signorini, durante le feste di Natale 2019 e il matrimonio era previsto per l’estate del 2020 ma poi, a causa delle norme anti-Coronavirus, la coppia aveva deciso di posticiparlo ad ottobre.