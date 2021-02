Dayane Mello ha espresso su Taylor Mega degli apprezzamenti fin troppo lusinghieri: ecco come ha risposto la bionda influencer.

E’ ancora una volta Dayane Mello a creare nuovi rumors dentro e fuori la casa del Grande Fratello Vip. La modella brasiliana si è infatti lasciata andare a una nuova confidenza con il coinquilino Tommaso Zorzi che ha immediatamente scatenato la curiosità del pubblico a casa e sui social. L’oggetto in questione è stata una delle vere e proprie star del mondo di Instagram, l’influencer italiana Taylor Mega che, a detta di entrambi i gieffini, avrebbe un corpo da favola e non solo. Vediamo però, come ha reagito anche l’ex fidanzata di Tony Effe ai complimenti della Mello.

Dayane Mello: “Taylor Mega è stupenda…”

Nella casa del Grande Fratello Vip il tempo si trascorre anche così, chiacchierando e questa volta ad aprire le danze è stato Tommaso Zorzi che ha espresso insieme a Dayane Mello la sua ammirazione nei riguardi di Taylor Mega e del suo fisico statuario.

La prima finalista del reality show a quel punto ha dichiarato: “Lei è bella, proprio stupenda. Va a dormire a mezzanotte, ha un fisico bello ma mangia solo insalata” a questo commento è seguito poi anche quello di Zorzi: “Quando la vedo le dico sempre: tesoro o vorrei essere te o mi ti vorrei fare”. A questo punto però è stata Dayane Mello a scatenare i rumors con la frase “Esatto, sì”. Una risposta questa, secca e coincisa, che ha subito incuriosito i fan della Mega i quali, hanno chiesto proprio a quest’ultima su Instagram, una risposta in merito.

Un bel blocco baracca come si deve!!@GrandeFratello @alfosignorini fate vedere a Dayane cos’ha detto Taylor Mega su di lei ✌🏼✌🏼#rosmello #gfvip pic.twitter.com/9rodrigfOv — enri 🎋; (@louisstrawberry) February 14, 2021

Taylor Mega su Dayane Mello

“Ehhhhh, io potrei raccontare tante cose” è stata questa la risposta di Taylor Mega data ai suoi milioni di follower su Instagram che le hanno appunto chiesto di commentare i complimenti un pò espliciti che le ha rivolto, sotto le telecamere del Grande Fratello Vip, la concorrente Dayane Mello. Al momento però, l’ex di Briatore non ha aggiunto altro ma si attendono interessanti sviluppi sulla vicenda.