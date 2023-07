Relativamente ad uno scatto privato, Diletta Leotta ottiene la ragione. Scatta una multa salata per un bacio rubato…

Alla fine ha avuto ragione Diletta Leotta a proposito di una vicenda, ormai di diverso tempo fa, che l’ha vista coinvolta in uno scatto “rubato” in cui apparentemente dava un bacio. La situazione riguarda una foto pubblicata il 29 aprile 2021 e che vedeva il volto DAZN insieme al figlio del magnate americano e proprietario della Roma, Dan Friedkin, Ryan. All’epoca della pubblicazione, la donna era impegnata con Can Yaman e aveva dovuto precisare che lo scatto risalisse a diversi mesi prima. Da qui, ora, la multa per chi ha fatto uscire l’immagine.

Diletta Leotta, scatta la multa dopo il bacio rubato

Diletta Leotta

Come riportato diversi media che citano Il Quotidiano Nazionale, pare che il settimanale Oggi, che aveva pubblicato la foto del bacio tra la Leotta e Ryan Friedkin, sia stato multato. La presentatrice aveva fatto esposto al Garante per la protezione dei dati personali, lamentando “un’evidente violazione della riservatezza della sfera personale” lamentando che lo scatto “era stato scelto apposta per indurre il pubblico a ritenere che fosse in atto un tradimento”.

Il Garante della Privacy ha dato ragione a Diletta perché “l’interesse pubblico di un’informazione giornalistica non può giustificare la compressione del diritto al rispetto della vita privata di una persona, pur se personaggio pubblico” e inoltre “la foto ritrae momenti di vita privata svoltisi in alcuni ambienti del suo appartamento sito a un’altezza (quarto piano) idoneo, in quanto tale, a far presumere un certo riserbo rispetto allo sguardo di chi si trovi a transitare sul piano strada”.

Da qui, nonostante la difesa del settimanale, ecco la decisione di una multa salatissima che ammonta a 40 mila euro.

