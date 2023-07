Colpite da un terribile lutto Eva Henger e sua figlia Mercedesz. L’annuncio sui social con alcune immagini strappalacrime.

Una terribile notizia è arrivata in queste ore. Un brutto lutto ha colpito Eva Henger e sua figlia Mercedesz, così come la più piccola Jennifer. Infatti, le donne hanno annunciato la morte della madre dell’ex attrice hard, nonché nonna dell’ex volto di svariati reality tv. Su Instagram i messaggi e il ricordo strappalacrime.

Lutto per Eva Henger e Mercedesz

Eva Henger

Eva Henger e la figlia Mercedesz, così come la più piccola Jennifer, sono rimaste decisamente colpite da una terribile perdita. Un grave lutto ha colpito la loro famiglia: infatti, in queste ore, è scomparsa la madre della 50enne.

A darne l’annuncio, in primis, l’ex attrice a luci rosse che era molto legata alla donna. La Henger ha condiuviso nelle sue storie Instagram uno scatto che riguarda la signora con tanto di didasalia: “La mia mamma non c’è più”. Frase a cui ha poi aggiunto un’emoticon delle mani in preghiera e quella di una candela accesa.

Ancora più forte e struggente il messaggio di Mercedesz che ha condiviso un breve video in cui è con la nonna che l’accarezza e la coccola. “Addio amore della mia vita”. E poi ancora: “Nonna cos’è l’amore? ‘E’ quel sorriso che avrai da grande quando penserai a me’”.

Insomma, una perdita davvero dolorosa per la famiglia e per le due donne che avranno bisogno di stare unite per superare il lutto.

Di seguito anche un post Instagram della nipote della compianta donna che ha condiviso un filmato con lei: