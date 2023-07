Si racconta Cristina Marino a 360° tra infanzia, famiglia e la storia con Luca Argentero con cui è sposata e ha due figli.

Intervistata da Oggi, Cristina Marino ha avuto modo di raccontare un po’ di sé partendo dal principio. Dalla sua famiglia d’infanzia fino a quella costruire col marito Luca Argentero con cui ha due figli, Nina Speranza, 3 anni, e Noè Roberto, cinque mesi.

Cristina Marino: la vita agiata, il lavoro e Luca Argentero

Cristina Marino Luca Argentero

Si parte subito con una curiosità e un paragone che, evidentemente, spesso le viene proposto: “Io come Brigitte Bardot? Il paragone mi lusinga, anche se non vedo tutta questa somiglianza con lei, che per me è un’icona. Comunque, me lo dicono spesso e a volte mi illudo che sia così”, ha ammesso la Marino.

Una bellezza, quella dell’attrice e modella che è frutto del duro lavoro: “Mi alleno tre-quattro volte a settimana. […]. Mangio un po’ tutto. Prediligo verdure, avocado, uova, pollo, certo anche la pasta. Non mi abbuffo di patatine fritte, ma mi capita di fare l’aperitivo o di bere un bicchiere di vino”.

Sulla sua vita, specie quando era più piccola: “Negli anni del liceo ho fatto la modella. Sono cresciuta a Milano in una famiglia agiata ma ho sempre avuto il desiderio di lavorare, di essere indipendente. In famiglia si racconta che quando mi chiedevano che cosa volessi fare da grande, io dicevo che volevo diventare potente”.

Non manca ovviamente anche un pensiero al marito e padre dei suoi figli: “Luca è un papà eccezionale, un super papà. Non potevo dare ai miei figli un padre migliore”.

Di seguito anche un recente post Instagram della donna: