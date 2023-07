Dopo la partecipazione all’ultima edizione del GF Vip, pare che Attilio Romita sia rimasto bandito da Mediaset. Le sue parole.

L’ultima edizione del GF Vip è stata senza dubbio molto discussa tanto da portare Pier Silvio Berlusconi, ad di Mediaset, ad interessarsi in prima persona nel dover moderare alcuni comportamenti e parole. Ecco perché in queste ore si sta parlando del fatto che i concorrenti di quel reality sarebbero stati, di fatto, banditi dalla rete. Tra questi anche Attilio Romita, giornalista, che ha preso parte allo show nella Casa più spiata d’Italia. Parlando al Corriere della Sera, l’uomo ha detto di essere rimasto offeso per alcuni aspetti successivi al Grande Fratello.

Attilio Romita bandito da Mediaset: le parole

Attilio Romita

Romita ha preso parte, come detto, all’ultima edizione del GF andata in scena e sarebbe pronto a rifarlo anche se, a quanto pare, sarà difficile rivederlo su Canale 5 come concorrenti di qualche show. Il motivo? Lui, come gli altri concorrenti dell’ultima edizione del reality sarebbero stati “banditi“.

“Abbiamo saputo che Mediaset ha avuto indicazioni precise in merito a tutti i partecipanti alla scorsa edizione del Grande Fratello”, ha raccontato il giornalista: “Secondo l’editore sarebbero concorrenti da dimenticare o, in ogni caso, da non invitare in nessun ruolo sulle reti Mediaset. Motivo per cui credo che abbiano escluso qualsiasi nostra ipotesi di collaborazione. Prendo atto di questo. Ma mi sento francamente un po’ offeso, perché non credo di essere mai stato maleducato all’interno della casa. E penso che, in ogni caso, questa sia stata un’edizione di grande successo”.

Va detto che Attilio non direbbe no ad altri reality anche se: “L’unico che mi sembra più adatto al mio profilo è Pechino Express. Non parteciperei mai a Temptation Island e credo di non avere più l’età e il fisico per l’isola dei Famosi”, ha aggiunto.

