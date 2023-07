Ha voluto dire la sua Naike Rivelli sulle polemiche verso Chiara Ferragni per le vacanze in Sicilia durante il momento delicato della Regione.

Si era già pronunciata a proposito del recente viaggio in Grecia per l’addio al nubilato della sorella Francesca, ora Naike Rivelli spara di nuovo a zero verso Chiara Ferragni e lo fa dando seguito alle polemiche per la vacanza in Sicilia dell’imprenditrice digitale in un momento decisamente delicato per tutta la Regione, avvolta dal problema incendi. Sui social, la figlia di Ornella Muti ha espresso il suo pensiero chiamando in causa, appunto, l’influencer moglie di Fedez.

Naike Rivelli attacca Chiara Ferragni: le parole

Prendendo molto da lontano il discorso, la Rivelli ha detto in un video messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram: “L’Italia sembra sotto assedio, abbiamo lasciato la Calabria, dove la nostra famiglia vive, e loro ci raccontano cose assurde. Noi viviamo al nord dove sono caduti chicchi di grandine grandi come una mano. Va bene, non lo vogliamo chiamare cambio climatico… È vero al sud ci sono le mafie che fanno danni, però oggi la siccità rende impossibile contenere il fuochi e quello che succede al nord non credo sia colpa della mafia”.

“È un momento in cui siamo tutti spaventati e anche molto nervosi, penso che questo non dovrebbe separarci, ma che dovremmo unirci”, ha spiegato.

Da qui, la riflessione anche sulla Ferragni: “Vorrei parlare anche del caso Chiara Ferragni in Sicilia e vorrei dire una cosa alla signora Ferragni che forse non capisce: in un momento così difficile vedere tutta questa spensieratezza e superficialità scatena dell’odio che forse non è giusto, ma succede. Quindi dovremmo essere tutti un po’ low key e più seri e parlare di cose un po’ più serie e non di cose superficiali così che non abbiamo più tutte le critiche che sono normali in questo momento”.

Vedremo se la bella Chiara replicherà o lascerà passare questa frecciata nei suoi confronti.

