Naike Rivelli è tornata a sparare a zero contro Chiara Ferragni dopo che l’influencer si è recata a Mykonos.

Nei giorni scorsi Chiara Ferragni si è recata in un resort extralusso per l’addio al nubilato di sua sorella Francesca. Naike Rivelli – che già in passato ha più volte attaccato l’influencer – si è scagliata contro i fan dell’imprenditrice tuonando via social:

“Una nostra influencer di super punta, ma non voglio più fare nomi perché mi scoccio, è andata in Grecia in un resort da 4 mila euro a notte (…) Ospitata dal resort, per dargli visibilità, così che voi, persone non pensanti, potete poi pagare 4 mila euro e altri influencer possono andarsi a fare le vacanze gratis“. E ancora: “Bravi, siete di un’intelligenza wow. Super cool”.

Naike Rivelli

Naike Rivelli contro Chiara Ferragni per la vacanza a Mykonos

Naike Rivelli è tornata a scagliarsi contro Chiara Ferragni e in queste ore se l’è presa con i fan dell’influencer che, dandole visibilità, le consentirebbero di viaggiare e fare altre esperienze gratis (e in posti da sogno).

Già nei mesi scorsi Naike aveva attaccato la celebre imprenditrice digitale a seguito delle critiche a lei rivolte da una giovanissima fan per i suoi scatti senza veli. Chiara Ferragni prima o poi replicherà alla celebre figlia di Ornella Muti?