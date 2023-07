Patrizia Mirigliani si è detta contraria ad aprire le porte di Miss Italia alle donne trans. Sulla questione si è espressa Vladimir Luxuria.

Quest’anno a vincere il titolo di Miss Olanda è stata l’attrice e modella transgender Rikkie Valerie Kollé. La questione è stata commentata dalla donna a capo di Miss Italia, Patrizia Mirigliani, che si è detta contraria a cambiare il regolamento del concorso per far sì che vi accedano le donne trans. Sulla questione è intervenuta anche l’attivista e volto tv Vladimir Luxuria, che ha affermato a AdnKronos:

“Trovo fuori dal tempo che si escluda dalla partecipazione a Miss Italia un transgender che ha ultimato la transizione e pertanto è donna a tutti gli effetti”, e ancora: “Perché, se uno ha compiuto la transizione e pertanto è donna a tutti gli effetti, deve presentare il certificato di nascita? Bisognerebbe semplicemente farle un provino, come accade con tutte le altre concorrenti”.

Vladimir Luxuria

Vladimir Luxuria contro Miss Italia

Vladimir Luxuria è tornata a esprimersi sulla possibilità che Miss Italia venga aperto anche a donne trans. A tal proposito l’attivista e politica italiana ha anche confessato che in passato avrebbe parlato con la figlia del patron del concorso Enzo Mirigliani, Patrizia Mirigliani, che proprio nei giorni scorsi si è espressa contrariamente alla possibilità di aprire il concorso anche alle donne trans.

“In quell’occasione le ho rinnovato l’auspicio che le feci quando, anni fa, mi chiese di essere giurato a Miss Italia e le feci notare che accettava un giurato transgender ma non una concorrente. Mi ha detto che ormai era tardi per inserire nuovi concorrenti, ed ha espresso la paura che potesse diventare come il caso di Denny Mendez, che quando vinse a suo tempo si disse che aveva vinto per il colore della pelle. In realtà Denny ha vinto perché è solare e bellissima”, ha dichiarato Luxuria. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?