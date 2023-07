Andreas Muller ha sbottato via social contro alcuni ex volti del GF Vip che avrebbero chiesto dei regali ai loro fan.

Andreas Muller si è abbandonato ad un duro sfogo via social dopo che, a suo dire, alcuni ex volti del Grande Fratello Vip avrebbero creato delle wishlist – consultabili dai loro fan su Twitch – inducendo i loro fan a far loro dei regali (tra cui, sembra, anche una cucina da 13mila euro).

“Ma vi rendete conto di chi avete reso famosi? Ma come siamo messi…”, ha tuonato il fidanzato di Veronica Peparini, e ancora: “Chi ca**o avete reso famoso”.

Andreas Muller

Andreas Muller contro gli ex GF Vip: lo sfogo

Andreas Muller ha tuonato via social contro alcuni ex volti del Grande Fratello Vip (di cui ancora non è chiara l’identità) che avrebbero creato delle wishlist consultabili dai loro fan e contenenti alcuni degli oggetti da loro desiderati (e al cui acquisto possono partecipare gli stessi ammiratori tramite donazioni). La questione ha sollevato un putiferio in rete, e in tantissimi si sono detti d’accordo con il compagno di Veronica Peparini in merito all’accaduto. La vicenda avrà ulteriori sviluppi? E chi saranno i vip in questione? Al momento sulla questione non sono emersi nuovi particolari.