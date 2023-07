Gianluigi Donnarumma sarebbe stato rapinato in casa a Parigi. I ladri lo avrebbero spogliato e legato difronte alla fidanzata.

Una notte di terrore per il calciatore Gianluigi Donnarumma e la sua fidanzata, Alessia Elefante: dei rapinatori hanno fatto irruzione nel loro appartamento di Parigi, li avrebbero legati e fatti spogliare e a seguire avrebbero sottratto loro un bottino stimato a 500mila euro. Donnarumma e la compagna in queste ore sarebbero stati portati in ospedale per le percosse ricevute.

Gianluigi Donnarumma

Gianluigi Donnarumma e la fidanzata rapinati in casa

Gianluigi Donnarumma e la sua fidanzata, Alessia Elefante, avrebbero vissuto una notte di vero e proprio terrore. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera le forze dell’ordine francesi sarebbero già a lavoro per rintracciare i malviventi che, la scorsa notte, si sono introdotti nell’appartamento della coppia e avrebbero malmenato i due per poi legarli e portar via soldi e gioielli.

I due, ancora sotto shock, sarebbero stati portati in ospedale per essere medicati. Al momento il calciatore non ha rilasciato dichiarazioni dopo la notte di terrore da lui vissuta con la sua compagna. Vicende simili sono capitate anche ad altri personaggi vip, come Lorella Boccia (percossa e derubata in casa insieme al marito, Niccolò Presta) e Roby Facchinetti.