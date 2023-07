Myrta Merlino ha confessato per la prima volta un retroscena inedito e drammatico sul suo passato e sulla sua vita privata.

Oggi Myrta Merlino è serena e affermata ma lei stessa ha raccontato al Quotidiano Nazionale le peripezie vissute quando, ancora giovanissima, diede alla luce i suoi figli gemelli completamente da sola dopo che il suo primo marito, Domenico Tucci, finì in coma a causa di un incidente.

“Avevo 27 anni quando Mimì entrò in coma dopo un brutto incidente”, ha confessato la conduttrice, e ancora: “Ho partorito da sola e sola sono rimasta durante la sua convalescenza difficilissima. Detestava il pianto dei bambini, aveva reazioni incontrollate. Ho scelto di salvare la vita a me stessa e ai miei figli. Ho lasciato Napoli e sono partita per Roma, biasimata da tutti”.

Myrta Merlino

Myrta Merlino: la confessione sul suo primo marito

La conduttrice Myrta Merlino ha due matrimoni falliti alle spalle e tre figli. Oggi la conduttrice è felice e realizzata accanto all’ex calciatore Marco Tardelli, con cui ha ritrovato la serenità dopo un periodo decisamente non semplice.

“Dopo due matrimoni e tre figli mi ero adagiata in una specie di anestesia sentimentale. Per fortuna la vita ha più fantasia di noi. È arrivato Marco e mi sono concessa il lusso straordinario di innamorarmi di nuovo. A 47 anni con lui mi sono sentita finalmente a casa”, ha rivelato il volto tv. Prima d’incontrare Tardelli la conduttrice è stata sposata anche con Domenico Arcuri.