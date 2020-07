Dieta Sukkar: ecco cos’è e come funziona

La Dieta Sukkar, ideata dal medico Samir Giuseppe Sukkar, è ideale non solo per chi vuole perdere peso ma anche per chi vuole mantenere la forma.

La dieta mediterranea, da sempre, è considerata una delle più complete ed equilibrate al mondo, tanto che molte diete si fondano proprio su di essa. Ma c’è una dieta, che sta spopolando, che crea un perfetto connubio tra la cucina mediterranea e quella giapponese. Stiamo parlando della Dieta Sukkar.

Cos’è la Dieta Sukkar

Partiamo subito con il dire che la dieta Sukkar è stata ideato da Samir Giuseppe Sukkar, medico nutrizionista nonché responsabile dell’Unità Operativa di Dietetica e Nutrizione Clinica presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria dell’Ospedale San Martino di Genova.

Insomma una dieta che a tutti gli effetti è Made in Italy, anche se basata anche sulla cucina orientale, che ha preso sempre più piede anche nel nostro paese. I benefici di questa dieta, inoltre, sono quelli di riuscire a far perdere fino a quattro chili in sole tre settimane.

Fonte foto: https://pixabay.com/it/photos/insalata-frutta-frutti-di-bosco-2756467/

Dieta Sukkar: cosa si può mangiare e cosa no

La dieta ideata dal medico nutrizionista Sukkar si basa su alcuni ingredienti che sono amati in tutto il mondo. Un elemento che non deve mai mancare è il te verde, sì anche all’olio extravergine di oliva, alla frutta e al pesce e ovviamente alla frutta e alla verdura. Sì anche alla frutta secca.

Di contro, però, ci sono dei cibi che non devono essere consumati per chi decide di iniziare questo regime alimentare. Si tratta della carne rossa e dei suoi derivati. Se proprio non si riesce ad eliminare del tutto, inoltre, è possibile ridurla al minimo.

Da eliminare, inoltre, anche lo zucchero e tutti i cibi che lo contengono. Inoltre va detto che la dieta Sukkar non serve solo per dimagrire ma anche per mantenere il peso forma raggiunto.

Come tutte le altre diete, inoltre, vanno consumati ben 5 pasti al giorno e durante gli spuntini è sempre meglio consumare della frutta fresca, meglio se di stagione.

7 minuti al giorno per un corpo da favola! Scarica QUI la scheda.