Coronavirus: ecco come Facebook ricorda di indossare la mascherina

Facebook e Instagram ci ricordano di indossare la mascherina quando usciamo: una novità tecnologica per contrastare il Coronavirus.

Non si placa l’emergenza Coronavirus in tutto il mondo. La situazione, specialmente in paesi come gli Stati Uniti, è ancora drammatica, e anche per questo tutti stanno facendo la loro parte per cercare di contenere la pandemia. In questo contesto, Facebook non può rimanere a guardare, e ha annunciato l’arrivo a breve di una novità importante per contrastare il Covid-19.

Con i prossimi aggiornamenti, infatti, le principali app del gruppo di Menlo Park ci ricorderanno di indossare la mascherina per coprire naso e bocca e prevenire la diffusione del virus.

Mascherina: Facebook ci ricorda di indossarla

Facebook e Instagram scendono in campo attivamente per cercare di aiutare nell’opera di sensibilizzazione contro il Coronavirus. Dopo aver lanciato Rooms su Messanger per farci passare in compagnia il tempo durante il lockdown, ora il social blu ha deciso di ricordarci i dispositivi di sicurezza.

Fonte Foto: https://pixabay.com/it/photos/media-social-media-apps-998990/

Ecco perché da Menlo Park fanno sapere di aver scelto di diffondere un messaggio tramite le proprie app per ricordare a tutti di continuare a indossare la mascherina. Spiega Facebook in una nota ufficiale: “Con l’aumento dei casi di Covid-19 negli Stati Uniti, stiamo mettendo un avviso in cima a Facebook e Instagram per ricordare a tutti di indossare le mascherine e di trovare ulteriori suggerimenti di prevenzione nel nostro Centro informazioni sul Covid“.

Facebook e Twitter contro il Covid-19

Sia su Facebook che su Instagram arriverà dunque un messaggio per ricordare a tutti noi di indossare sempre la mascherina in luogo pubblico, per evitare di far diffondere ulteriormente il virus.

Ma se da Menlo Park hanno deciso di agire, Twitter non sta a guardare, e ha deciso di agire con i propri utenti, ma in una maniera più accattivante, in un certo senso. L’azienda ha infatti informato che creerà un tasto per l’edit dei tweet, uno strumento da molto tempo richiesto dagli utenti, solo nel momento in cui tutti indosseranno la mascherina. Basterà a convincere tutti i fan del social dei cinguettii?

Di seguito il tweet:

You can have an edit button when everyone wears a mask — Twitter (@Twitter) July 2, 2020

7 minuti al giorno per un corpo da favola! Scarica QUI la scheda.

Fonte Foto: https://pixabay.com/it/photos/media-social-media-apps-998990/