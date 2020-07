Il catcalling è una pratica di presunto apprezzamento, verbale, che gli uomini rivolgono alle donne in strada. Scopriamo di più sull’origine della parola!

La pratica del catcalling è avvilente per una donna, che mentre cammina per la strada sente rivolgersi frasi di presunto apprezzamento, appellativi legati alla sfera sessuale o anche fischi da parte degli uomini. Questi ultimi, uno o più, sono del tutto sconosciuti alla donna, che deve subire questa pratica decisamente non opportuna. Ma qual è il significato della parola catcalling? E da dove ha origine? Scopriamo tutto quello che c’è da sapere.

Origine : dall’inglese;

: dall’inglese; Quando viene usata : per fare apprezzamenti non richiesti a una donna che cammina per strada;

: per fare apprezzamenti non richiesti a una donna che cammina per strada; Lingua : inglese;

: inglese; Diffusione: globale.

L’origine, il significato e la traduzione di catcalling

Sebbene la parola catcalling indichi la pratica riprovevole di uomini che fanno apprezzamenti non richiesti alle donne, essa deriva dal termine inglese “catcall“, che tradotto letteralmente sta per “fischio”. Nel Cambridge Dictionary la definizione di catcall è “a loud shout or whistle expressing disapproval, especially made by people in a crowd”, ovvero “un forte urlo u fischio che esprime disapprovazione, fatto da persona in mezzo a una folla“. Dal termine catcall deriva catcalling.

Catcalling

Ovviamente questa pratica è oggetto di controversie, perché è considerata come una molestia e quindi perseguibile a norma di legge in alcuni paesi (come la Francia, che l’ha resa illegale, dando modo di rispondere al catcalling).

Come mai il catcalling è considerato molestia e non un complimento? Nello specifico perché un complimento a una donna è fatto senza dubbio da un uomo che lei conosce e non da uno sconosciuto mai visto o incontrato. Nel primo caso si capirà subito che è un apprezzamento sincero; nel secondo si capirà subito il contrario.

Esempi d’uso

Ecco alcuni esempi d’uso di questo termine nel linguaggio scritto:

“La pratica del catcalling è riprovevole. A me per fortuna non è mai successo“.

“Essere oggetto di catcalling rende la donna oggetto delle pulsioni degli uomini“.

7 minuti al giorno per un corpo da favola! Scarica QUI la scheda.