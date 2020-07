Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre: ecco le location del film con Robin Williams

Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre è uno dei più celebri film con protagonista Robin Williams: ecco quali sono le location della commedia.

Robin Williams è stato uno degli attori più amati di Hollywood: nei suoi numerosi film, interpretando ruoli molto diversi tra loro, ha saputo conquistare un pubblico eterogeneo, dai più piccoli agli adulti. Tra i suoi film più celebri c’è sicuramente Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre, film del 1994 diretto da Chris Columbus che si è aggiudicato anche il Premio Oscar per il Miglior Trucco. Vediamo ora quali sono le location scelte e utilizzate dal regista per girare questa commedia.

Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre: le location del film

Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre è stato girato interamente in California. Sebbene il film sia ambientato esclusivamente a San Francisco, il regista Chris Columbus ha lavorato insieme a suoi attori e le sue attrici in diverse località dello stato americano.

Oltre che a San Francisco, Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre è stato infatti girato anche a Oakland, a Redwood City e a San Ramon. Il primo ciak del film è stato battuto il 22 marzo del 1993, le riprese sono poi terminate l’1 luglio dello stesso anno.

Robin Williams

Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre: il cast del film

Oltre al già citato Robin Williams, che è il protagonista principale del film, in Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre troviamo anche Sally Field, attrice vincitrice di due Premi Oscar: il primo nel 1980 per Norma Rae, il secondo nel 1985 per Le stagioni del cuore.

Nel cast del film troviamo poi anche l’ex 007 Pierce Brosnan. Completano il cast di Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre Lisa Jakub, Matthew Lawrence, Mara Wilson, Harvey Fierstein, Polly Holliday, Robert Prosky, Anne Haney, Scott Capurro, Martin Full e infine Scott Beach.

