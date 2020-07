Baby Foot Diet, la nuova dieta delle star di Hollywood. Ecco cos’è e come funziona

Volete perdere fino a 9 chili in sole sei settimane? Arriva, da oltreoceano la Baby Foot Diet, la nuova dieta delle star di Hollywood.

Da oltreoceano, precisamente da Hollywood, arriva una nuova e particolarissima dieta. Si tratta della Baby Foot Diet e ha letteralmente conquistato la maggior parte delle star americane. Secondo i ben informati, infatti, chi segue questo regime alimentare può arrivare a perdere fino a 9 chili in sole 6 settimane. Ovviamente prima di iniziare qualsivoglia tipo di dieta è importante parlarne con il proprio medico o specialista.

Baby Foot Diet: come funziona

La dieta del bebè, com’è stata ribattezzata in Italia, arriva direttamente dalla mente di Tracey Anderson, per chi non lo sapesse è la personal trainer di personalità come Gwyneth Paltrow e Madonna.

In cosa consiste la Baby Foot Diet? È presto detto: secondo la personal trainer bisogna sostituire dei pasti con gli omogeneizzati per neonati. Da qui anche la scelta del nome.

L’idea, infatti, è quella di mangiare piccoli vasetti di alimenti, come appunto lo sono gli omogeneizzati per bambini, questo serve anche per controllare le calorie che vengono ingerite nell’arco della giornata.

Nella dieta originale, inoltre, bisognerebbe mangiare ben 14 vasetti, più un pasto regolare, tutto questo per tre giorni. Si tratta, inoltre, di una dieta ipocalorica e i barattoli non hanno più di 100 calorie a porzione. Se vi state chiedendo quale cibi preferire, inoltre, è presto detto: purea di frutta, verdura, cereali, ma anche la carne.

Jennifer Aniston pazza della Baby Foot Diet

Se in Italia si parla solo adesso della Baby Foot Diet, in America è già un regime alimentare ben consolidato. Nel 2010, infatti, sembra che la stessa attrice Jennifer Aniston si sia affidata a questa alimentazione per perdere ben sette chili.

La stessa Anderson, inoltre, fa sapere che questa dieta non deve essere fatta per periodi troppo lunghi di tempo, ma anzi solo per il tempo necessario in cui dobbiamo buttare giù i chili di troppo.

