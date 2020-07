Stellafest, il festival digitale di Stella McCartney contro la violenza sulle donne

Stella McCartney ha organizzato Stellafest, un festival digitale per raccogliere fondi da destinare alla violenza sulle donne: ecco quando andrà in scena.

Dal 9 al 12 luglio va in scena Stellafest, il nuovo festival digitale organizzato da Stella McCartney per combattere la violenza sulle donne. La nota stilista, seconda figlia dell’ex Beatle Paul e della moglie Linda, ha deciso di sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema molto delicato, organizzando un grande evento digitale con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare a questa giustissima causa. Ecco tutti i dettagli e gli ospiti di questo prestigioso festival a distanza!

Stellafest: gli ospiti del festival di Stella McCartney

Sono tanti, e provenienti da mondi diversi, gli ospiti del grande festival digitale organizzato dalla nota stilista inglese. Tutti sono accomunati dall’impegno nel sociale, mostrato anche in questo durissimo periodo di lockdown a causa dell’emergenza Coronavirus.

Stella McCartney

Spiega la stilista: “Anche se sono stata triste di non aver potuto vedere papà e tutti gli altri grandi artisti che avrebbero dovuto suonare quest’anno al Glastonbury, abbiamo deciso di mettere insieme una line up incredibile per fare sentire le nostre voci contro la violenza sulle donne, una causa che oggi è più urgente che mai“.

Ma chi sono gli artisti incredibili presenti nella line up? Tra gli headliner troviamo la stella dell’R&B Kelis, la leggenda dei Beach Boys Brian Wilson e Taylor Hawkins, il batterista dei Foo Fighters. Importanti però sono anche gli altri nomi presenti in tabellone: si va dalla nostra Francesca Michielin a Chloe x Halle, le sorelle lanciate da Beyoncé.

Stella McCartney: un festival contro la violenza

Da sempre impegnata in vari progetti di solidarietà e beneficenza, stavolta Stella ha voluto mettersi in moto per sensibilizzare l’opinione pubblica e il mondo della politica sulla violenza contro le donne, una problematica purtroppo ancora di estrema attualità.

Tra musica, spettacoli e momenti di intrattenimento, nel contesto dello Stellafest è prevista anche un’asta di beneficenza per raccogliere fondi da devolvere ad associazioni che si occupano della lotta contro la violenza. In premio ci sono delle esperienze esclusive offerte da molti dei protagonisti dell’evento digitale organizzato dalla McCartney, tra cui ad esempio una visita virtuale in studio con la stilista inglese o un corso di cucina con Kelis. Per partecipare all’asta basta sintonizzarsi sul sito ufficiale dell’evento e seguire le istruzioni.

