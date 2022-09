Rivisitati, reinventati, classici: i pantaloni in denim conquistano ad ogni stagione come il must have su cui contare sempre e ovunque

D’estate non dimentichiamo mai di metterne un paio in valigia, soprattutto data l’imprevedibilità delle temperature negli ultimi tempi, ma sicuramente i pantaloni in denim rivivono il loro momento migliore alle porte dell’autunno, particolarmente complici in quel periodo dell’anno in cui prima che arrivi l’inverno ci ritroviamo spesso a dire il fatidico non so cosa mettermi. Già in primavera abbiamo avuto modo di constatare quanto il total look in denim, complice la tendenza Y2K, quest’anno abbia rubato la scena e ad adesso in autunno le pre collezioni fall/winter 2022-2023 ci donano nuovamente questa certezza.

Pantaloni in denim: I modelli delle collezioni autunnali 2022 e come abbinarli

Cargo, parachute, regular, mom fit, baggy: i jeans della stagione autunnale 2022 piacciono prevalentemente larghi e comodi, ma per chi ama un fit avvolgente, sexy e meno street i modelli regular, pantapalazzo e a zampa rubano ancora la scena.

– La nuova collezione di Zara non abbandona neppure gli skinny, proponendo un mix and match tra due capi iconici come il giubbino e il pantalone di jeans, abbinando due lavaggi diversi. Un look chiaro scuro che sa proprio di quelle giornate d’autunno piovose ma pronte a riservarci sempre un raggio di sole inaspettato.

– Non solo per una passeggiata, una giornata di shopping o un party, il jeans è così versatile che sa anche quando entrare in scena in occasioni formali: a gamba larga, dritto e dalla lunghezza misurata si indossa perfettamente anche per andare in ufficio con un paio di stivali alti o medi come nel look proposto da Valentino. Per star comode ma non rinunciare all’appeal da wonder woman in ufficio, da completare con un trench o un cappa lunga a contatto o magari proprio in denim.

– Lunghi invece fino a terra e magari da risvoltare, esattamente come si portavano negli anni 2000 sono i panta palazzo da indossare con sabot o décolléte a punta: audaci con un chiodo di pelle come nel look di Chiara Ferragni Brand, street con una felpa comfy o crop.

Non solo pantaloni: jumpsuit e gonne in jeans, comfy e sporty chic

Il denim però come ci ha insegnato la sfilata di Diesel non si ferma solo ai pantaloni: basti pensare ai top in denim a forma di farfalla o a corsetto che hanno spopolato quest’estate e che in autunno possiamo ancora indossare sia sotto un gubbino di jeans per un denim total look o con un cardigan aperto per un sexy mix and match.

– Anche la gonna lunga o mini e gli shorts si confermano un capo perfetto per l’autunno, perché ci consentono di colorare il nostro look abbinandole ad un paio di calze, pantacapri o leggings, così che possiamo dare una seconda vita a must have già indossati d’estate. Occhio anche alle gonne in denim midi a tubino, un capo che possiamo abbinare ad un camicia per look formale o ad un top crop per un look serale. Diversi i modelli disponibili nella nuova collezione di Motivi, che fa del denim da sempre un punto di forza del brand.

– E come dimenticare le jumpsuit? Un’alternativa all’abito che quest’anno ha spopolato anche in denim, da indossare con un paio di sneakers in versione sporty chic oppure da impreziosire con una cintura o un body chain e con un paio di décolléte, look perfetto da cocktail o per una serata in compagnia.

