La tendenza più sexy e sbarazzina del 2022 è il blazer da indossare come un mini dress, perfetto anche in autunno

All’inizio si è timidamente presentata come alternativa classica jacket, corta e avvitata da tailleur, poi il blazer, dopo che già la giacca aveva subito qualche variazione nel design ha rubato totalmente la scena diventando un must have che tutte abbiamo nell’armadio. Daddy jacket o blazer over, qualsiasi sia il nome che preferite adesso potete aggiungerci anche la parola dress perché adesso questa giacca dalla vestibilità comoda la si può indossare anche come un vestito. Un pezzo chiave e versatile, da indossare everywhere, in ufficio come ad una festa: e quest’anno i modelli che impazzano e da indossare già da quest’autunno sono tanti.

Blazer dress, come abbinarlo: con pantaloni o gambe scoperte

Tutto parte dall’effetto che vorrete dare al vostro look. Le passerelle hanno abbinato il blazer dress in diverse combinazioni come se fosse una maglia over, che sappiamo quante possibilità ci offre in termini di mix and match. Cercate un effetto super sexy?

– La risposta è semplicissima: gambe assolutamente scoperte e un paio di décolleté, meglio ancora se con tacco a spillo. In vista dell’autunno in quale nuance migliore se non in verde come suggerisce Zendaya! Comfy ed eleganza invece, con un tocco di romanticismo, è la direzione che Valentino dona al suo blazer dress abbinato ad un morbido pantalone sartoriale in pendant floreale indossato dalla cantante Big Latto per gli Mtv Video Music Awards.

– Divertitevi a creare diverse combinazioni. In Autunno con l’abbassamento delle temperature un blazer dress può essere valorizzato anche da un paio di calze o leggings e se volete osare tantissimo per un effetto samurai potete osare con una gonna lunga, ampia o a tubino.

Zara, Mango, Stradivarius: i modelli delle nuove collezione autunnali

I modelli doppiopetto sono i più gettonati della stagione: Zara lo propone in uno dei colori più amati di quest’anno il fucsia, perfetto come abito da cocktail da indossare con un paio di Mary Jane, oppure in una versione corsetto in rosa quarzo perfetta sintesi delle tendenze Y2K, un modello che farà innamorare le fashion addicted.

– Mango propone un blazer gilet in jacquard ricamato, da indossare da solo come un abito o in completo con i pantaloni lunghi: un’alternativa originale al tailleur e dall’appeal orientale. Stradivarius invece propone una linea più chic con focus sulla texture puntando su colori basic come nero e bianco oppure su un rosso acceso: un modello strutturato che nasce per essere indossato senza ulteriori accostamento e dal taglio versatile da poter essere abbinato anche ad un paio di scarpe sporty-chic.

