Una delle borse più originali della stagione, da indossare a mano o a spalla: è la Bangle Bag di Patrizia Pepe

Anche le borse nel corso degli ultimi anni amano essere non convenzionali. Gli stilisti si divertono infatti a renderle più che borse, basti pensare alle speaker bag, e a lasciare che si indossino anche in maniera inaspettata come le maxi pochette da portare sotto braccio come fossero cuscini. In questa ottica di originalità e stravaganza rientra anche l’ultima pret a porter lanciata da Patrizia Pepe, la Bangle Bag. Una borsa giocosa e dalle nuance vitaminiche che sa essere elegante e divertente allo stesso tempo.

Borse Autunno/Inverno 2022-2023: la Bangle Bag di Patrizia Pepe, una hobo fuori dal coro

La forma colpisce immediatamente: una borsa di forma circolare caratterizzata da un doppio cerchio che fa da manico, lasciando che che si indossi come un bracciale ed è proprio da lì infatti che ne ha origine il nome Bangle Bag.

Così la si porta a mano indossandola al polso esattamente come un bracciale, ma per chi desidera un passeggio più pratico in quel manico circolare c’è un bottone segreto che riporta la bangle alle sue origini, tramutandola nuovamente in una hobo bag: basta infatti staccare la piccola ciappa che forma il cerchio più piccolo e voilà che siamo pronte a portarla sotto braccio a spalla.

Una borsa che nasce per portare con sé l’essenziale ma dalla texture classica, la pelle liscia di vitello che si abbina grazie alla sua versatilità anche ad una borsa più grande: così da avere sempre dietro il necessario e custodire a portata di mano gli accessori che utilizziamo di più. La Bangle sta bene davvero su qualsiasi look, dal casual al formale, perfetta nella sua variante nera persino su un abbinamento sportivo e street style. Ci si può davvero divertirsi a creare accostamenti sempre nuovi ed originali.

Quanto costa e dove acquistare la Bangle Bag

Il prezzo della Bangle considerando la media delle it-bag non è proibitivo ma sicuramente importante: il modello più grande costa 378 euro mentre il più piccolo 298 euro, disponibili sul sito del brand che permette anche di eseguire un pagamento a rate. La borsa naturalmente è disponibile anche nei negozi del marchio e negli store rivenditori autorizzati.

L’imbarazzo della scelta è nei colori: rosso, verde acido e lilla nella versione piccola, la grande invece è disponibile solo in nero. Si tratta infatti di colori presenti nelle palette delle collezioni autunnali e che confermano una tendenza di stagione a virare verso nuance forti e decise, meno terrene rispetto alle classiche autunnali.

Riproduzione riservata © 2022 - DG